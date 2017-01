Chapecoense faz promoção para lotar arena na estreia do Catarinense

Apoio da torcida 27/01/2017 | 10h46 Atualizada em

Depois do empate em 0 a 0 pela Primeira Liga contra o JEC, a Chapecoense quer lotar a Arena Condá na estreia do Campeonato Catarinense neste domingo. O clube colocou os ingressos para serem vendidos a partir de R$ 20, valor bem mais baixo do cobrado no amistoso contra o Palmeiras e na partida contra o Joinville na quinta-feira.

A promoção permite que o sócio torcedor adquira outros ingressos, além da sua entrada já gratuita, pelo valor de R$ 20 na Geral ou R$ 35 na Social. Não há limites de ingressos e as vendas continuam enquanto houver espaços disponíveis. Já na ala Sul, os ingressos também estão disponíveis por R$ 20 para qualquer torcedor.

Os bilhetes começam a ser vendidos na tarde desta sexta-feira. Eles podem ser comprados na bilheteria da Arena Condá, pela internet (no site do clube) e em outros pontos de venda autorizados.

Rumo ao bicampeonato, a primeira partida do Verdão no Catarinense será contra o Inter de Lages, no domingo, às 17h. Desde que voltou aos gramados neste ano, o clube soma dois empates: o primeiro em 2 a 2 em amistoso contra o Palmeiras e o segundo em 0 a 0 contra o Joinville, pela Primeira Liga.

Chapecoense x Inter de Lages – Campeonato Catarinense (1ª rodada)

Jogo: 27/01/2017

Horário: 17h

Local: Arena Condá – Chapecó