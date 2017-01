Chapecoense fará reunião com familiares das vítimas para esclarecer doações recebidas

Prestação de contas 19/01/2017 | 11h29 Atualizada em

A Chapecoense marcou para sexta-feira uma reunião com as famílias das vítimas do acidente aéreo na Colômbia. O objetivo é esclarecer eventuais dúvidas a respeito das doações recebidas pelo clube e que serão repassadas aos familiares dos mortos na tragédia aérea de novembro.

A reunião surge depois de declarações de esposas de jogadores que se diziam abandonadas pelo clube, sem esclarecimento sobre os valores recebidos e que serão repassados após as promessas de doações.

— Nesta reunião queremos demonstrar quanto o clube já recebeu e o processo de divisão desse dinheiro — explica o diretor financeiro da Chapecoense, Roberto Merlo.

Segundo o clube, até o momento foram recebidos R$ 220 mil em doações, fruto da bilheteria do jogo entre Sport e Figueirense na última rodada do Brasileirão, de multas aplicadas pela CBF em dezembro e também de doações feitas por pessoas físicas.

O clube, contudo, ainda não sabe quando e como será repassado esse dinheiro. Há dúvidas, por exemplo, se o dinheiro vai ser repassado somente aos familiares dos funcionários do clube mortos na tragédia ou todos aqueles que estavam no avião da LaMia.



— Essas questões estão sendo discutidas com o departamento jurídico do clube — complementou Merlo.

