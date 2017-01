Chapecoense empata em jogo contra o River do Equador

Time alternativo 25/01/2017 | 10h30 Atualizada em

Terminou empatado em 1 a 1 o jogo beneficente entre a Chapecoense e o River Plate do Equador na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília) em Guaiaquil, Equador. O time catarinense entrou em campo com uma escalação alternativa, contra o sub-23 da equipe equatoriana. Toda a renda arrecadada com a partida será repassada às famílias das vítimas da tragédia na Colômbia.

A Chape começou o jogo ficando atrás no marcador. Os donos da casa abriram o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, com gol do atacante Neculmán. O Verdão encostou no final da primeira etapa, quando Lucas Mineiro bateu de fora da área e acertou o canto direito. Na etapa complementar os times fizeram alterações e o jogo se manteve empatado e sem balançar as redes.



O destaque da partida, contudo, ficou pelo momento de homenagens. No minuto 71 do jogo, em contagem corrida, o Estádio Christian Benítez parou. Os cerca de 4 mil torcedores que estavam no estádio fizeram uma homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. Luzes com as cores verdes foram acesas e o Verdão ainda recebeu um troféu do River do Equador.