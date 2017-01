Chapecoense é derrotada na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Não deu 03/01/2017 | 18h00 Atualizada em

Time do Oeste catarinense perdeu por 2 a 0 para o Nova Iguaçu, do Rio

Time do Oeste catarinense perdeu por 2 a 0 para o Nova Iguaçu, do Rio Foto: JALES VALQUER / Estadão COnteúdo

Não deu para a garotada da Chapecoense na primeira partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os jovens do oeste catarinense foram derrotadas por 2 a 0 pelo Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, na partida ocorrida na cidade de Porto Feliz, no interior paulista. Os dois gols da partida foram marcados pelo atacante Nathan.



Veja mais notícias da Chapecoense

O primeiro gol saiu aos 15 minutos do segundo tempo. O centroavante recebeu entre os zagueiros e teve tempo de chutar, sem dar chance ao goleiro Tiepo. O segundo veio aos 32 minutos. Após um chutão da zaga do Nova Iguaçu e falha do setor defensivo da Chape, a bola sobrou para o atacante Ramon. Ele chutou, mas o goleiro Tiepo defendeu. Na volta, a bola sobrou para Nathan, que driblou o goleiro e chutou para as redes.

No fim da partida, a Chape chegou a colocar uma bola na trave em uma cabeçada, porém não deu tempo para reagir. O técnico Emerson Cris teve dificuldades para montar a equipe e chegou a contar com jogadores de 16 anos, já que quatro atletas (Perotti, Guarapuava, Hiago e Gabriel) ficaram em Chapecó para se juntar ao time principal da Chape.