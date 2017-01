Chapecoense denuncia advogados que usam o nome do clube para tirar proveito da tragédia na Colômbia

Oportunismo 06/01/2017 | 22h36 Atualizada em

A Chapecoense divulgou nesta sexta-feira na internet uma nota de repúdio alertando que advogados afirmam ser representantes do clube para conseguir serviços com os parentes das vítimas da tragédia na Colômbia. O clube classifica esses profissionais como oportunistas e que usam o nome do time para obter vantagens ilícitas. Medidas judiciais serão tomadas contra esses advogados.

Segundo a nota, somente três nomes podem falar em nome da Chapecoense: o vice-presidente jurídico Luiz Antônio Palaoro e os diretores Luís Sérgio Grochot e Marcelo Zolet.

Confira a nota na íntegra:

