Chapecoense cogita desistir da Copa Suruga

Com um calendário bem apertado neste ano, a Chapecoense discute, nos bastidores, abrir mão de disputar a Copa Suruga, no Japão. O clube ainda não tem uma decisão oficial, mas segundo o vice-presidente Ivan Tozzo, se cogita essa possibilidade frente ao volume de jogos que terá, pelo menos, 70 partidas nesta temporada.



- Ainda não há nada oficial, mas estamos discutindo. Vamos fazer reuniões com a diretoria e verificar a viabilidade – explica Tozzo.

A Copa Suruga reúne o campeão da Copa Sul-Americana em uma disputa com o vencedor da Copa do Japão e uma única partida disputada na Ásia. Ainda não há data para o jogo em 2017, mas caso a Chapecoense desista da competição, quem assumiria a vaga do clube catarinense seria o Atlético Nacional, da Colômbia, vice-campeão sul-americano. Como faz parte do calendário da Conmebol, contudo, essa decisão precisa ser comunicada ao órgão.

- A nossa principal motivação é o calendário apertado, mas claro que se a decisão se confirmar também vai ser um ato de gentileza ao clube colombiano que tanto nos ajudou desde a tragédia – acrescenta o vice-presidente da Chapecoense.

Antes de o martelo ser batido, a Chape também deve levar em consideração o valor recebido pela partida e os gastos que o clube teria para disputar o jogo. Somente após todas essas questões serem colocadas na ponta do lápis é que o Verdão deverá emitir um posicionamento oficial sobre disputa ou não da competição.

