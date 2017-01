Chapecoense busca soluções para resolver calendário que aponta dois jogos no mesmo dia

Impasse 30/01/2017 | 16h17 Atualizada em

O calendário apertado da Chapecoense, que tem garantido mais de 70 jogos nesta temporada, pode ser tornar um problema para o clube nos próximos meses. Mais imediato ainda é a data de 8 de fevereiro. No mesmo dia, o Verdão tem agendado dois jogos, em competições distintas, apenas com uma 1 hora de intervalo.



Na mesma data, a Chapecoense enfrenta o Cruzeiro, pela segunda rodada da Primeira Liga, às 19h30min, e também o Avaí, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense, às 20h30min. A uma semana e meia dos jogos e com a situação ainda não resolvida, a preocupação já é evidente para o clube.

- Estamos trabalhando politicamente nisso. Nós estamos falando de dois jogos no mesmo dia, e dois jogos fora. Algo que fere qualquer noção razoável de percepção. Se isso for mantido, e a gente espera que não, teremos que resolver dentro daquilo que projetamos – disse o diretor executivo de futebol do Verdão, Rui Costa.

Conforme o diretor, já houve uma reunião informal do presidente do clube, Plinio De Nês Filho, com o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, pedindo a colaboração da entendida com o calendário do Verdão.

- Precisamos de compreensão para que a gente possa ser minimamente competitivos.

Para ter um planejamento que preserve a integridade dos atletas nós precisamos de um apoio nesse sentido, e eu tenho certeza que as conversas vão prosseguir – acrescentou.

A possibilidade de compreensão, cogitando uma transferência de partida no Catarinense, contudo, para estar descartada pela Federação Catarinense. Segundo informou o gerente do departamento de competições da entidade, Fábio Nogueira, a possibilidade de transferência dentro do Estadual está descartada.

- Para repetirmos a forma de disputa do Campeonato Catarinense em 2017, respeitando o Estatuto de Defesa do Torcedor, com turno, returno e duas partidas finais, buscamos duas datas da Copa do Brasil junto à CBF. Não podemos transferir a partida, porque não há datas disponíveis no calendário - disse.

Com um elenco profissional que chega aos 37 atletas, o Verdão teria condições de jogar duas competições ao mesmo tempo. Essa possibilidade não está descartada pelo clube caso não consiga alteração de calendário. A preocupação de Rui Costa, contudo, é manter a integridade física dos atletas e manter uma equipe competitiva.

- Em tese nós temos condições de colocar dois times em campo em dois lugares diferentes? Temos. Vamos perder tecnicamente? Talvez sim. Talvez um time seja tecnicamente muito jovem. Isso tudo nos preocupa, não se trata somente de atender ao calendário, se trata de ser competitivo – ponderou o diretor.

