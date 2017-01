Chapecoense anuncia mais dois nomes para o elenco 2017

Reestruturação 05/01/2017 | 13h30 Atualizada em

À véspera de começar sua pré-temporada, a Chapecoense anunciou ao meio dia desta quinta-feira mais dois nomes que integram o elenco principal do clube. O atacante Niltinho e o meia Dodô se unem aos já anunciados ontem, Douglas Grolli, Rossi e Nadson.



O atacante Niltinho, de 23 anos, jogava até então pelo Criciúma, na série B do Brasileirão. Emprestado por um ano, ele, que também já teve passagem pelo Joinville, lembrou da responsabilidade que tem ao substituir os atletas que morreram e prometeu trabalhar muito.

— Minhas características são a velocidade e a força, porém já atuei na lateral esquerda. Onde o professor preferir, ali estarei — garantiu.

Orgulhoso por vestir as cores do Verdão do Oeste, ele ainda lembrou que as competições que time disputará esse ano também são muito importantes para sua carreira.

— A Chapecoense vai disputar campeonatos internacionais e isso é muito importante. Sempre tive o sonho de jogar um campeonato desses.

O meia Dodô tem 22 anos e veio emprestado do Atlético-MG. No ano passado, contudo, jogou pelo Figueirense, time catarinense rebaixando no Brasileirão em 2016. Mesmo assim, agradeceu ao ex-time e disse que foi um momento muito importante para sua vida.

— Estou um jogador mais maduro e mais experiente. É uma nova etapa na minha vida — afirmou.

Ele ainda recordou as palavras do presidente do clube, Plínio Arlindo de Nês Filho, que lhe recebeu afirmando que os atletas são contratados como filhos, e ressaltou que sua escolha em vir para a Chapecoense não foi apenas pelos grandes campeonatos que disputará, por mais que também sejam importantes.

— Minha escolha de vir para cá não foi só pela Libertadores, mas foi pelo clube. Temos que focar em todas as competições e trabalhar bastante. Mas com certeza tem um gostinho especial — acrescentou.

Outras apresentações

No fim dessa quinta-feira outros atletas ainda devem ser anunciados oficialmente pelo clube, ainda sem confirmação de quais serão. A Chapecoense segue com a estratégia de não divulgar os nomes antes dos contratos estarem assinados e os exames realizados. Nesta sexta-feira, porém, já acontece a apresentação oficial do elenco 2017, composto por 32 jogadores. Na tarde de sexta o Verdão já deve realizar o seu primeiro treino comandado pelo técnico Vagner Mancini.

Amistoso contra o Palmeiras

Durante a coletiva de imprensa, a Chapecoense também confirmou o amistoso contra o Palmeiras, no dia 21 desse mês, às 16h30, na Arena Condá, com toda a renda revertia para o próprio Verdão. O anuncio foi feio concomitantemente com o time paulista. Essa será a primeira vez que o time principal da Chape jogará uma partida desde o acidente em Medellín, no mês de novembro. Quem procurou o clube foi o próprio Palmeiras, com a intenção de auxiliar o clube em sua reestruturação.



Leia também:



Chapecoense acerta com dupla de reforços da Luverdense

Catarinenses marcam jogos-treino em preparação para o Estadual