Chape tem primeira baixa do ano já durante a pré-temporada /

Machucou 10/01/2017 | 16h57 Atualizada em

Menos de uma semana após o início da pré-temporada, o volante da Chapecoense Andrei Alba se lesionou no treino do último domingo. O atleta de 21 anos, que vem da base do clube, noticiou pelo Facebook que sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior.

— Vou passar uma boa parte do ano afastado dos gramados. Fico triste demais porque sei que seria importante estar presente nesse momento em que a nossa Chape passa por uma reconstrução e eu queria demais fazer parte disso, poder ajudar — disse nas redes sociais.

Conforme o médico do clube, Fabiano Winckler, o atleta está passando por fisioterapia para fortalecimento muscular e, dentro de 7 dias, deve passar por um procedimento cirúrgico.

— A expectativa de recuperação, nesses casos, é de seis meses — informou.

Anda de acordo com Winckler, após a cirurgia o jogador continuará com sessões de fisioterapia e de fortalecimento muscular. Essa é a primeira baixa do clube desde que se o elenco passou a ser anunciado. A Chape vem treinando desde a última semana, normalmente em dois turnos.

"As pessoas queriam tirar foto comigo antes, hoje elas choram", diz Neto

Chape oficializa mais quatro nomes no elenco de 2017