Chape oficializa mais quatro nomes no elenco de 2017 

Futebol 09/01/2017 | 17h54

A semana começou com mais quatro nomes do elenco oficializados pela Chapecoense. Mesmo que os atletas já estejam treinando desde a última sexta-feira, o clube entregou as camisas do volante Andrei Girotto, do goleiro Elias Curzel, do meia Osman e do zagueiro Luiz Otávio na tarde desta segunda-feira.

Ao apresentar os atletas, o vice-presidente do clube, Ivan Tozzo, desejou boas vindas, mas aproveitou para cobrá-los. Pediu para que os quatro trabalhassem para voltar a dar alegria aos torcedores do Verdão.

— Vocês estão jogando em um time forte e grande, mas isso depende muito de vocês. Vocês terão que dar não 100%, mas 110% — disse.

Conheça os jogadores

Andrei Girotto tem 24 anos e jogava pelo Kyoto Sanga, do Japão. O atleta, em 2015, foi um dos destaques do Palmeiras durante a Copa do Brasil. Agora emprestado ao Verdão, prometeu seguir a tradição do clube, que é fazer do elenco uma família.

— A gente vai se unir, vai se unir com a cidade. Isso nos dá força e já estamos nos encaminhando para formar essa família formada com Chapecó — prometeu.

O goleiro Elias, de 21 anos, vem emprestado pelo Juventude. Formado nas categorias de base do clube gaúcho, o jogador foi um dos destaques da temporada 2016, quando seu ex-clube foi vice-campeão estadual e fez boa campanha na Copa do Brasil. Disse que ficou feliz e surpreso quando recebeu a notícia da liberação e elogiou o goleiro Danilo, morto na tragédia de novembro.

— Eu não penso em substituir Danilo, ele estava em nível de seleção brasileira. Eu venho para demonstrar meu trabalho — afirmou.

O Luverdense emprestou Luiz Otávio e Osman, ambos de 24 anos, também por uma temporada. O meia Osman, contudo, atuou pelo América na temporada passada e disse que tem como ponto forte a velocidade. Já Luiz Otávio se considera um zagueiro técnico.