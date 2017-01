Chape divulga preço dos ingressos para amistoso contra Palmeiras

Jogão 10/01/2017 | 13h17 Atualizada em

O primeiro jogo da Chapecoense depois da tragédia na Colômbia, em novembro do ano passado, já está com os valores dos ingressos definidos. O amistoso contra o Palmeiras, que acontecerá no próximo sábado, dia 21, na Arena Condá, custará entre R$ 80 e R$ 150, informou o clube.

Os ingressos nas cadeiras vão custar R$ 150, nas sociais R$ 100 e na arquibancada geral R$ 80. Os sócios do Verdão terão desconto de 50% em todas as modalidades. O clube ainda não informou sobre o início das vendas e nem os locais em que poderão ser adquiridos.

Vale lembrar que esse amistoso tem o objetivo de ajudar o clube e as vítimas do acidente aéreo do ano passado. 50% da renda será repassada para os familiares daqueles que morreram e os outros 50% ficarão com a Chapecoense.

A partida foi solicitada pelo próprio Palmeiras, como forma de contribuir com a reconstrução do clube.



