Chape derruba o São Paulo nos pênaltis e passa de fase na Copinha

Após empate no tempo normal, time do Oeste venceu por 4 a 2 nas penalidades máximas

O ano de 2016 deixou para trás duras lições para o torcedor da Chapecoense, mas também mostrou ao mundo que a equipe do Oeste catarinense tem uma força descomunal para emocionar. Parece que, em 2017, o time quer continuar deixando nas páginas da história a sua marca de força e determinação. A mais recente prova foi vista na noite desta terça-feira, quando o sub-20 do Verdão superou o gigante São Paulo, na disputa por pênaltis, na Copa São Paulo.

Após o empate por 0 a 0 no tempo normal, vitória por 4 a 2 nas cobranças da marca da cal. Do outro lado do campo não era uma equipe qualquer. O Tricolor paulista foi dono da melhor campanha na fase de classificação. Mais do que isso, o adversário era ninguém menos do que o atual campeão da Copa do Brasil sub-20. Mas, a seu favor, o time de SC tinha a força da torcida na Arena Capivari, que não cansou de empurrar o Verdão para cima.

Na cobrança de pênaltis, o goleiro Tiepo se inspirou em Danilo. Agarrou a primeira cobrança de Militão. Viu ainda Giovani chutar para fora. Mas foi do pé esquerdo de Ned que saiu o chute que derrubou um dos favoritos ao título da competição.

— Essa defesa foi para o Danilo porque ele pegava pênalti — comemorou Tiepo após a partida.

Na próxima fase, o adversário da Chape será o Capivariano, time da casa.



Figueira e Avaí em campo

Outras duas equipes do Estado lutam por vagas na próxima fase na tarde desta quarta. Os duelos acontecem, simultaneamente, às 16 horas. O Avaí enfrentará o Rio Branco do Acre. Já o Figueirense terá pela frente o Fluminense, do Rio.

