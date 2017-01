Chape apresenta goleiro Arthur Moraes e o novato Fabricio Bruno

Novidades 19/01/2017 | 17h43

Dois dias antes de voltar aos gramados, a Chapecoense apresentou mais dois reforços na tarde desta quinta-feira. Ao lado do goleiro Artur Moraes e do zagueiro Fabricio Bruno, o clube também reapresentou o remanescente Nenén como forma de homenageá-lo. Juntos, os três atletas simbolizam aquilo que o Verdão vem tentando mostrar nesse momento de reconstrução: a união da novidade com resquícios de experiência.

Nenén fala pela segunda vez desde que o time começou a se preparar neste ano. O veterano, que acompanhou os acessos da Chape desde a série D, avalia como difícil o momento de reconstrução, mas sabe que é preciso buscar forças para inspirar os que chegam.

— Tu não podes amolecer, não podes fraquejar. Tem que recarregar as energias para começar bem o trabalho e ter forças pra estar de cabeça erguida e receber os companheiros — disse.

Entre as caras novas que vestiram as cores do Verdão, com 1,92 de altura, Artur Moraes chega trazendo tamanho e experiência para o time. Com 35 anos, o atleta vem da Europa e acumula passagens por times italianos e turcos, como Siena, Cesena, Benfina e Osmanlispor.

Questionado sobre a disputa pela titularidade que deve manter com o goleiro Elias, já apresentado, ele reforçou o coleguismo e se mostrou humilde, dizendo que o companheiro de posição promete ter um futuro brilhante.

— Independente de quem jogar, o nível tem que ser muito alto. É isso que o Vagner [Mancini] vai querer, é isso que a Chapecoense precisa — avaliou.

Já Fabricio Bruno tem 20 anos e vem emprestado do Cruzeiro. O jogador é o exemplo de como a boa atuação na base influencia na carreira profissional. Foi a partir de sua boa atuação na Copa São Paulo que o jogador subiu ao profissional. A sua contratação veio após um pedido do técnico Vagner Mancini, o que aumenta a responsabilidade dentro do campo.

Ao ser questionado sobre as grandes competições que a Chapecoense disputará esse ano, o atleta mostrou confiança ao dizer que não entrará em campo para passear. Sobre o entrosamento entre a equipe, falou da importância da união antes mesmo da bola rolar.

— A gente já vem tendo uma proximidade entre os jogadores. A base é essa, temos que nos unir dentro do vestiário e assim vamos construir um grupo vencedor — afirmou.

Antes de jogar contra o Palmeiras no sábado, às 16min30, a Chapecoense ainda apresentará mais jogadores na tarde de sexta-feira. Já pela manhã, o time treina dentro da Arena Condá a partir das 9 horas.

