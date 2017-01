Chanceler mexicano diz que pagar muro 'é inegociável'

Washington 27/01/2017 | 00h38

O ministro mexicano das Relações Exteriores, Luis Videgaray, afirmou na noite desta quinta-feira que seu país está disposto a dialogar para ter boas relações com os Estados Unidos, mas destacou que pagar pelo muro na fronteira comum é "inegociável".

"Há coisas que são inegociáveis, coisas que não podem ser negociadas. O fato que se apresenta sobre o México pagar pelo muro é algo simplesmente inegociável", disse Videgaray durante entrevista coletiva na embaixada mexicana em Washington.

Videgaray estava nesta quinta-feira na Casa Branca para preparar a visita do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, a Washington, quando sua equipe recebeu a informação sobre um tuíte do presidente americano, Donald Trump, sugerindo que ele não deveria vir caso o México não se dispusesse a pagar pelo muro.

"Reconhecemos que é o princípio de uma nova relação com o presidente Trump e com seu governo. Reconhecemos que, como já disse o presidente Peña Nieto, estamos dispostos a negociar. Temos prioridades e objetivos claros", declarou o chefe da diplomacia mexicana.

Até o momento da divulgação do ultimato de Trump, as conversas mantidas entre as duas equipes vinham sendo "altamente profissionais e alentadoras", destacou Videgaray.

"Qualifico tais reuniões como destacadas. Encontramos uma vontade de trabalho na equipe (americana) e de colaboração que foi muito alentadora".

No final da tarde desta quinta-feira, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, informou que Trump planeja cobrar uma sobretaxa de 20% sobre as importações do México para financiar o muro.

ahg/lr