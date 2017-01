Chacinas em unidades prisionais preocupam OAB em Itajaí

Segurança 12/01/2017 | 10h12 Atualizada em

Foto: Divulgação / OAB SC

As chacinas ocorridas em unidades prisionais no Amazonas e em Roraima e o potencial risco de confrontos em Santa Catarina têm preocupado a OAB. Ontem o presidente da Subseção Itajaí, Murilo Zipperer, o vice-presidente Marco Cachel e o conselheiro federal da OAB, João Paulo Tavares Bastos, estiveram no Complexo Prisional da Canhanduba para discutir o assunto com o diretor da unidade e da região prisional, Juliano Stoberl.



A situação é tranquila, mas os problemas de superlotação permanecem, especialmente no presídio, onde há 1085 detentos em um espaço que deveria abrigar 640. Na ala de triagem, 14 presos ficam em uma sala projetada para 8.



Na penitenciária, que tem 820 vagas, havia até quarta-feira 989 detentos.



Em obras



Um dos problemas do presídio da Canhanduba é absorver detentos do regime semi-aberto, que não têm outro lugar para ficar. A situação deve se resolver com a entrega de casas dentro do complexo para os presos nessas condições _ que podem sair para trabalhar _, com 178 vagas. A previsão de inauguração é dia 20 de janeiro.