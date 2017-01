Céu, vencedora do Grammy, é destaque de festival gratuito na praia de Atlântida

Noite de Céu 26/01/2017 | 16h26 Atualizada em

Pelo segundo fim de semana consecutivo, a praia de Atlântida será palco para alguns dos maiores nomes da música nacional. O festival Pepsi Twist Land, que abriu sua programação na semana passada, tem seus três últimos dias de shows a partir de sexta-feira. Com destaque para a presença de Céu, vencedora em novembro do Grammy Latino de Música Contemporânea com seu disco Tropix, o lineup tem ainda Clarice Falcão, Humberto Gessinger e Liniker e os Caramelows, além dos internacionais Summercamp e Savoir Adore.

– Tocar em um festival grande, como este, é muito divertido. É incrível ver as pessoas a fim de ter um dia lindo, uma tarde inesquecível ouvindo som. As pessoas já estão a favor, a fim de curtir, isso é um ganho – avalia Céu, que fecha a programação do festival, no domingo, às 21h40min. A cantora paulista completa: – Tem muita gente que está ali para ver outras bandas e acaba te conhecendo, o que é muito desafiador.

O premiado Tropix foi, para muitos críticos, o melhor disco da música brasileira lançado em 2016. O repertório de Céu deve mesclar faixas mais recentes – como Malemolência e Varanda Suspensa –, e sucessos mais antigos.

– Caravana Sereia Bloom (disco anterior da cantora, de 2012) era lo-fi, a ideia era "quanto mais sujo, melhor", uma coisa de estrada. Já o Tropix é o oposto, é hi-fi, é um disco de finalização, com uma preocupação grande em acabamento, o que se reflete no show de uma maneira divertida, porque as pessoas dançam muito, é bem para frente. Acho que é o meu show mais vigoroso, de pulsação, de ritmo – conta Céu.

O Pepsi Twist Land tem atrações de sexta até domingo, com entrada franca, em um palco montado no número 1.200 da Avenida Central de Atlântida. Nesta sexta, o DJ Edu Santos abre a programação às 18h. O renomado grupo performático espanhol La Fura dels Baus fará intervenções entre os shows.

Principais atrações:

Sexta

19h40 - Good Samaritans

20h50 - Cartolas

22h - Clarice Falcão

Sábado

18h30 - Authentic Games

20h - Humberto Gessinger

21h40 - Summercamp

22h50 - Liniker e os Caramelows

Domingo

18h10 - Erick Endres

19h20 - Lucas Silveira

20h30 - Savoir Adore

21h40 - Céu

* O grupo espanhol La Fura dels Baus faz performances cênicas entre os shows do festival