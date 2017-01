Centrosul de Florianópolis terá festival de cerveja em fevereiro com 60 rótulos

Moacir Pereira 03/01/2017 | 09h02 Atualizada em

A União Cervejeira, integrada pelas cervejarias artesanais da Grande Florianópolis, vai promover dias 10 e 11 de fevereiro, no Centrosul, o Floripa Beer Experience. No comando do evento, Norberto Mette e Cristina Miranda, criadores do Festival Brasileira da Cerveja, que ocorre todos os anos em Blumenau. Nesta primeira edição o Floripa Beer terá 60 rótulos.



Enxugar

Na primeira reunião do secretariado, o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes (PSDB), voltou a enfatizar rigor total no controle de despesas públicas. Alertou sobre o difícil momento da economia nacional, sobre a queda da arrecadação e sobre os desafios da nova gestão. A nova equipe só será anunciada em fevereiro.

Consenso

O vereador Marcos da Rosa, do Democratas, foi eleito por consenso presidente da Câmara de Blumenau. Foi o mais votado nas eleições de 2012 e de 2016. O DEM faz parte da coligação que apoiou o prefeito Napoleão Bernardes em suas duas eleições. Na primeira, eram apenas PSDB e DEM. Na segunda, o DEM e mais 12 partidos.

Nova estrela

Durante visita que realizou com o prefeito Gean Loureiro e o presidente Valter Galina nas obras da Casan no rio do Braz, no Norte da Ilha, o vice-governador Eduardo Moreira falou de 2018. E destacou que Udo Döhler, o prefeito reeleito de Joinville, é a nova estrela do PMDB para a disputa do governo estadual em 2018. Pelas qualidades, pela vitória em Joinville, pelo perfil e por representar o maior colégio eleitoral do Estado.

A caneta

Terminada a cerimônia da posse do prefeito, vice e veradores, Udo Döhler chamou Luiza Duarte Fachini, oito anos, filha caçula do vereador Rodrigo Fachini, para presenteá-la com a caneta com que assinou o termo de posse. Udo e Fachini são do PMDB, ambos no segundo mandato. Na última legislatura, Fachini foi líder do governo e presidente da Câmara de Joinville até a véspera da posse.

