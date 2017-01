Causas do acidente com avião são "assunto tabu" durante velório de Teori Zavascki

Cerimônia de despedida 21/01/2017 | 21h27

Um assunto tabu no velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki eram "as causas do acidente". Os colegas de Teori no STF evitaram comentários sobre o eventual substituto do ministro e até mesmo sobre o acidente, até para driblar teorias da conspiração. A ministra Cármen Lúcia sequer falou com a imprensa, para evitar o tema espinhoso. Aos amigos, comentou que é hora de homenagens, não de decisões delicadas ou especulações. Ela chegou por volta das 7h e ficou até o começo da cerimônia, por volta das 9h.

Leia mais:

Corpo do ministro Teori Zavascki é sepultado em Porto Alegre sob aplausos

Velório de Teori atrai alta cúpula do poder, mas poucos populares

Velório de Teori se tornou local de especulação sobre o futuro da operação Lava-Jato



Ministro que sentava ao lado de Teori nas sessões do STF, Edson Fachin desabafou sobre a rotina estafante do tribunal:

– Na última conversa com Teori comentamos como nossa atividade tem sido de alta voltagem.

Fachin considera que o STF vai resolver o mais breve possível o assunto da vacância do relator da Lava-Jato, já que o país assim o deseja.

A única quebra na rotina veio por parte de militantes da Juventude Socialista (do PDT), que compareceram em frente à sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre, com cartazes em português e inglês exigindo justiça para Teori Zavascki. Eles querem que seja aberta uma investigação internacional independente sobre a morte do ministro do STF, ocorrida quinta-feira num desastre aéreo em Paraty (RJ).

Márcio Roberto Maciel dos Santos, industriário, e Fernando Engeles, vendedor, abriram cartazes em frente ao prédio do tribunal e chamaram a atenção dos que compareceram ao velório de Teori. Muita gente inclusive tirou fotos com os manifestantes, apoiando a iniciativa.

O velório terminou às 16h30min e o corpo de Teori Zavascki foi conduzido num cortejo, por mais de oito quilômetros, até o cemitério Jardim da Paz, onde foi sepultado em cerimônia privada, às 18h30min.