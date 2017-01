Catarinenses marcam jogos-treino em preparação para o Estadual 2017

Campeonato Catarinense 04/01/2017 | 17h31 Atualizada em

Embora a bola só role oficialmente no dia 28 de janeiro, as dez equipes que participarão do Campeonato Catarinense 2017 já preparam jogos-treinos para chegarem prontas ao Estadual. Figueirense, Avaí, Joinville, Brusque, Inter de Lages, Tubarão e Barroso já divulgaram uma lista de adversários em janeiro. A Chapecoense negocia um amistoso com o Palmeiras na Arena Condá, enquanto o Metropolitano negocia uma partida não-oficial com o Figueirense. Quem também ainda não divulgou agenda foi o Criciúma. Veja abaixo o que já está acertado:



Figueirense

O Alvinegro já certou dois jogos-treino durante o período de pré-temporada. O primeiro deles será contra o Inter de Lages, no dia 15. A segunda partida vai ser contra o Rio Branco, do Paraná. Os amistosos serão realizados no Scarpelli ou no CT do Cambirela. Ainda há a possibilidade de uma partida no dia 21 contra o Metropolitano.

Avaí



O Leão da Ilha vai fazer três jogos-treinos antes de disputar partidas oficiais em 2017. Os amistosos serão nos dias 14, 17 e 21. O adversário do 14 ainda está indefinido. No dia 17, a partida será contra o Barroso, em Águas Mornas, onde o clube realizará a pré-temporada. O último amistoso será contra o Rio Branco, em Paranaguá.

Joinville

O Tricolor do Norte enfrentará o Paraná duas vezes antes do Catarinense. As partidas serão nos dias 14 e 18. O primeiro enfrentamento será no CT Ninho da Gralha, na Grande Curitiba. A segunda disputa ocorrerá no CT do JEC.

Brusque



O Brusque só enfrentará equipes paranaenses em sua preparação para o Estadual. O Tricolor do Vale joga contra o J Malucelli duas vezes, nos dias 14 e 21. O primeiro partida ainda não tem local definido. A volta será no Paraná. Antes, no dia 18, haverá um amistoso contra o Rio de Branco, de Paranaguá, em Brusque.

Inter de Lages

Um dos destaques do Estadual de 2016, O Leão Baio também fará três jogos-treino antes do Catarinense. Todos os três jogos serão fora de Lages, nos dias 12, 15 e 21. Os adversários são o Barroso (em Itajaí), o Figueirense (em Floripa) e o Inter de Porto Alegre (em Viamão).

Tubarão

De volta à Série A do Campeonato Catarinense, o Atlético Tubarão quer aproveitar a pré-temporada para entrosar a equipe. O último desafio antes da estreia no estadual será contra o Internacional-RS, em Viamão. O grupo viaja para Bento Gonçalves na sexta-feira, e no dia 8 tem o primeiro jogo-treino, diante de uma seleção local. Na Serra gaúcha, encara o Juventude dia 11 e o Veranópolis dia 14.



Barroso

Outro que retorna à Série A é o Almirante Barroso, de Itajaí. O primeiro adversário na pré-temporada será o Inter de Lages, no dia 12, em casa. Depois, o time ainda joga contra o Avaí, na Grande Florianópolis.

Chapecoense

Buscando se reerguer após a tragédia com o voo da LaMia, o Verdão do Oeste planeja um amistoso contra o Palmeiras, no dia 21 de janeiro, na Arena Condá. Ainda não há informações se ocorrerão outros amistosos antes do primeiro jogo oficial de 2017, pela Primeira Liga, contra o JEC.

Metropolitano

O clube de Blumenau negocia com o Figueira para a realização de uma partida no dia 21 de janeiros. Outros jogos-treino devem ocorrer antes do Estadual, porém a programação ainda não foi divulgada.

Criciúma

O Tigre ainda não divulgou a lista de jogos-treinos durante o período de pré-temporada.