Casal é encontrado morto dentro de carro em ribeirão no bairro Progresso

Blumenau 01/01/2017 | 15h42

Duas pessoas foram encontradas mortas dentro de um carro por volta das 16h45min deste sábado, na Rua Belmiro Colzani, bairro Progresso, em Blumenau. O veículo estava dentro do Ribeirão Encano, próximo ao Pesque e Pague do Willy. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o casal teria saído da residência de familiares no dia anterior para retornar à própria casa. O veículo foi encontrado neste sábado, após um desentupimento de um bueiro. O carro com as vítimas dentro foi retirado com auxílio de um jipe com guincho.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Geral de Perícias (IGP), que identificou as vítimas como Edson Eduardo Leite, 50 anos, e Maria Aparecida Leite, 52. Segundo o IGP, a causa da morte foi afogamento e a suspeita é de um acidente de trânsito.