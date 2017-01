Carol Portaluppi está curtindo a vida de solteira

Nova fase 24/01/2017 | 14h16 Atualizada em

Carolina Portaluppi está solteira. A filha de Renato, técnico do Grêmio, confirmou o fim de seu relacionamento com o estudante de administração, Pedro Ortega. Os dois haviam assumido a relação em julho de 2016.



Carol, nas finais do Brasileiro, foi alvo de polêmica por entrar em campo, o obrigando o Tricolor campeão da Copa do Brasil a se defender no sTJD.

Em entrevista à revista Glamour, Carolina falou sobre o o fim do namoro:



— Gosto de namorar, mas estou curtindo minha fase solteira.



No instagram de Carol, não tem mais fotos do ex-casal. A jovem vem curtindo a vida de solteira e em suas redes sociais já haviam indícios do fim do relacionamento. Praias, viagens com amigos e jogos com o pai mostravam que a gata estava curtindo bastante.



Uma foto publicada por ¿¿¿¿Carolina Portaluppi¿¿¿¿ (@carolinaportaluppi) em Jan 22, 2017 às 1:18 PST

sou do mar, da energia que ele me traz, da pureza que me renova, do contato intenso que só eu e ele temos, da iemanjá que me protege, me sinto em casa aqui ¿¿¿¿¿¿¿¿ #almasolar #nãoprecisodemaisnada Uma foto publicada por ¿¿¿¿Carolina Portaluppi¿¿¿¿ (@carolinaportaluppi) em Jan 17, 2017 às 5:52 PST

agora sim o ano começou¿¿ #almasolar #primeirapraiacomela #verãozão Uma foto publicada por ¿¿¿¿Carolina Portaluppi¿¿¿¿ (@carolinaportaluppi) em Jan 7, 2017 às 2:10 PST

O bom filho à casa torna #ipanema #quintal #sóenergiaboa #verãosóamor ¿¿¿¿¿¿¿¿ @boranabr arrasou no bíquini Um vídeo publicado por ¿¿¿¿Carolina Portaluppi¿¿¿¿ (@carolinaportaluppi) em Jan 6, 2017 às 11:58 PST

Muita sincronia¿¿¿¿¿¿¿¿ #quedia #nãovouembora @djrv_oficial @raphaelvianna1 @paulinhobertazzi @caiodinsmore @carolemmerick Um vídeo publicado por ¿¿¿¿Carolina Portaluppi¿¿¿¿ (@carolinaportaluppi) em Jan 3, 2017 às 6:10 PST

Que 2017 seja igual a minha virada: colorido, alegre e cheio de amor ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Uma foto publicada por ¿¿¿¿Carolina Portaluppi¿¿¿¿ (@carolinaportaluppi) em Jan 2, 2017 às 4:43 PST

Uma foto publicada por ¿¿¿¿Carolina Portaluppi¿¿¿¿ (@carolinaportaluppi) em Dez 26, 2016 às 2:27 PST

Um vídeo publicado por ¿¿¿¿Carolina Portaluppi¿¿¿¿ (@carolinaportaluppi) em Dez 18, 2016 às 1:37 PST