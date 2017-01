Cármen Lúcia retorna com urgência a Brasília por causa do acidente que vitimou Teori Zavascki

Acidente aéreo 19/01/2017 | 18h32 Atualizada em

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), havia acabado de chegar a Belo Horizonte (MG) quando recebeu a informação de que o nome do ministro Teori Zavascki estava na lista de passageiros do avião de pequeno porte que caiu no litoral de Paraty, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira. Ela retornou com urgência a Brasília.

O filho do ministro, Francisco Zavascki, confirmou a morte do pai no acidente. Mais cedo, ele havia pedido que as pessoas rezassem "por um milagre".



"Acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força!", disse Francisco em sua conta no Twitter.



Teori era o ministro relator da Operação Lava-Jato e responsável por decisões que envolvem políticos com foro privilegiado. Na quarta-feira, interrompeu as férias e voltou ao Supremo Tribunal Federal (STF) para analisar as delações premiadas dos executivos da Odebrecht. A homologação permite que os depoimentos sejam usados para abrir novas investigações.