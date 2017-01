Carlos Villagrán não vai mais interpretar o Quico, diz filho do ator

"Chaves" 17/01/2017 | 11h37 Atualizada em

O ator mexicano Carlos Villagrán deixará de interpretar seu mais famoso personagem, o Quico. Conhecido por interpretar o garoto rico e implicante do seriado Chaves há mais de 40 anos – o seriado infantil deixou de ser filmado em 1978, mas Villagrán continuou fazendo shows como Quico – o ator deixará de lado a roupa de marinheiro e o chapéu colorido.

O anúncio foi feito pelo filho do ator, Ángel Villagrán, à agência de notícias mexicana Notimex. Segundo ele, Carlos promoveu uma turnê de despedida do personagem pela América Latina nos últimos três anos e, a partir de 2017, irá se concentrar em sua carreira de ator. Um de seus trabalhos recentes foi uma participação em Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, filme de Danilo Gentili ainda não lançado.

– Ele está feliz com essa nova oportunidade que chegou. Meu pai aproveita essa nova etapa, mesmo que eu deva reconhecer que não foi fácil para ele dizer adeus ao personagem que interpretou por tantos anos e ao qual agradece a oportunidade de desfrutar do carinho do público.

Aos 73 anos, segundo Angél, o pai não conseguia mais passar credibilidade como um personagem infantil:

– Os pequenos estranhavam ao vê-lo, porque se lembram dele mais jovem como nos programas.

Em 2013, Villagrán tornou-se embaixador da Copa do Mundo em Porto Alegre, a convite do então prefeito José Fortunati. Já à época da Copa, causou desconforto ao informar que não havia sido convidado para assistir às partidas na cidade.