Cão x Gato:  veja uma das polêmicas no Twitter desta quinta

Muito antes de as pessoas discutirem sobre bolacha ou biscoito, ou sobre qual é o filme mais esperado do ano, já existia um debate que sempre fez muita gente perder a cabeça: cachorro ou gato, qual é o melhor?

Garantimos que não temos a intenção de começar uma Terceira Guerra Mundial, mas esse é um dos assuntos mais mencionados nesta quinta no Twitter. Separamos alguns tweets para mostrar o que está rolando nessa enquete tão polêmica e fofa.

Algumas pessoas preferem "catioríneos":

Outras preferem os "gatíneos":



Eu prefiro gato Porque meu gato não me dá atenção E eu so sei amar quem me ignora Porque sou trouxa É isso aí #cachorroOUgato