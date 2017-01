Cantor britânico Ed Sheeran retorna ao país em maio; Porto Alegre fica de fora da turnê

Música 26/01/2017 | 16h56 Atualizada em

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran retorna ao Brasil para quatro shows em maio. Ele passará por Curitiba (23/5), Rio de Janeiro (25/5), São Paulo (28/5), no Allianz Parque, e Belo Horizonte (30/5), apresentando o repertório de seu terceiro álbum, Divide, que deve ser lançado no dia 3 de março. Porto Alegre ficou de fora da turnê.

O músico, que acumula parcerias com nomes como Taylor Swift, leva na bagagem os álbuns Plus (2011) e Multiply (2014).

No começo do ano, ele antecipou faixas pelo Spotify do novo trabalho: Castle on the Hill e Shape of You.

Os ingressos para o show em SP serão vendidos a partir do dia 13/2 pela livepass.com.br. Ainda não foram divulgados os valores das entradas.