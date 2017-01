Campanha Janeiro Branco promove a saúde mental

Emoções 10/01/2017 | 12h05 Atualizada em

Setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul já são datas reconhecidas na luta contra problemas e doenças. Agora, uma mobilização nascida em Minas Gerais promove o janeiro branco, mês dedicado aos cuidados com a saúde mental.

Com o tema "Quem cuida da mente cuida da vida", a campanha promove ao longo do mês palestras, bate-papos, caminhadas, rodas de conversa e diversas atividades para mostrar a importância de cuidar da mente assim como se cuida da saúde física.



— Cada vez mais aumenta o número de dependentes químicos e de pessoas com depressão ou ansiedade. Existe uma medicalização muito forte. A ideia é mostrar que é preciso falar mais sobre as emoções — explica a psicóloga Bárbara Ahlert Schneider, membro da campanha no Rio Grande do Sul.

A especialista diz que a escolha do mês tem relação com o período em que as pessoas estão dispostas a cumprir as metas de ano novo:

— Em janeiro, as pessoas renovam os planos e projetos. E o branco tem a ver com ser uma cor que contém todas as outras.

