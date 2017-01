Camisa de Alan Ruschel encontrada nos destroços será devolvida no jogo da Chapecoense na Recopa

Solidariedade 18/01/2017 | 12h02 Atualizada em

Mais de um mês e meio após a tragédia com o avião da Chapecoense, uma foto da camisa do lateral e sobrevivente Alan Ruschel foi divulgada na internet e reacendeu a solidariedade que o povo colombiano vem mantendo com o Brasil.

O radialista e também sobrevivente Rafael Henzel publicou a imagem em uma rede social, informando que ainda há pessoas preocupadas em resgatar pertences das vítimas.

— Um grupo de jovens de La Union, onde ocorreu o acidente de novembro, resolveu fazer uma campanha para recuperar roupas, calçados, documentos e outros objetos de quem estava no voo da LaMia. O que for encontrado ou devolvido por quem levou de recordação, será entregue no jogo da Chape pela Recopa — informou Henzel em sua publicação.

A camisa de número 89 encontrada foi utilizada por Ruschel no jogo que antecedeu o acidente aéreo, em partida disputada contra o Palmeiras, pelo Campeonato Catarinense.

O uniforme não seria o mesmo utilizado pela Chape na partida da Sul-Americana, mas estava na bagagem pois o time não havia retornado para Chapecó por causa da logística.

Ainda conforme Rafael Henzel, após manter contato com os colombianos, o grupo também estaria buscando apoio do seu governo para construir um monumento para as vítimas do acidente aéreo.



