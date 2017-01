Caminhoneiros farão reunião para decidir se param no Oeste de SC

Mobilização 18/01/2017 | 11h23 Atualizada em

Depois de reunir manifestantes na última noite às margens da BR-153, em Irani, os caminhoneiros organizam uma reunião nesta quarta-feira para decidir se paralisam as atividades no Oeste de Santa Catarina. A promessa era de que a mobilização ainda estivesse forte desde manhã cedo, houve dispersão. Agora os trabalhadores vão repensar os rumos da mobilização.

— Ainda não temos horário para a reunião, mas estamos no organizando via Whatsapp para decidir hoje à tarde se continuamos com a manifestação ou abortamos a missão — informou um dos caminhoneiros envolvidos, Thomaz Lisboa.

Os caminhoneiros conseguiram reunir cerca de 400 motoristas e seus veículos por cerca de 3h na noite de terça-feira, informou a organização. A Polícia Militar de Irani não tem números oficiais, mas fala em cerca de 200.

Ainda segundo a PM, a rodovia não foi trancada. Alguns pneus foram colocados na pista para chamar a atenção, mas isso não interrompeu a passagem de outros veículos e nem houve obrigação de caminhoneiros aderirem ao ato.

A manifestação que tenta se fortificar no Oeste é inspirada naquelas que vêm ocorrendo em outros Estados, como Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Eles reclamam, principalmente, do preço do óleo diesel e pedem aumento do frete.

— Ontem paralisamos algumas horas para chamar a atenção e mostrar ao governo federal que estamos unidos. Agora falta decidir se seguiremos com o protesto — complementou Lisboa.

Caso a manifestação se fortifique e se mantenha, a BR-153 em Irani será o primeiro ponto de protesto em Santa Catarina. Ainda não há outras mobilizações em rodovias do Estado.

