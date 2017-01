Camboriú registra terceiro homicídio no final de semana

Criminalidade 08/01/2017 | 16h55

Camboriú registrou mais um homicídio na manhã deste domingo. Após as duas mortes registradas na noite de sexta-feira, o corpo de um homem de 29 anos foi encontrado por volta das 7h da manhã deste domingo, na Rua João Acácio Simas, próximo à entrada do Instituto Federal Catarinense (IFC), no Centro. O corpo tinha sinais de espancamento e uma perfuração na região da nuca.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Telmo Vieira de Souza e já teria sido vítima de uma tentativa de homicídio em 2015. Até o momento não há testemunhas nem mais informações sobre a motivação do crime. A Delegacia de Polícia Civil não repassou mais informações sobre o caso.