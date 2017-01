Câmara de Florianópolis aprova mais sete projetos e tira da pauta proposta que regulamenta o Uber 

PACOTÃO DO GEAN 27/01/2017 | 22h10 Atualizada em

A semana de votações na Câmara de Vereadores de Florianópolis foi encerrada nesta sexta-feira com a aprovação de mais sete projetos do "pacotão" de medidas anunciado pelo prefeito Gean Loureiro (PMDB) para poupar os cofres do município.

Uma das propostas mais controversas da última sessão extraordinária, o projeto que limita em 60 passagens mensais o uso do passe estudantil, teve aprovação com 16 manifestações favoráveis, cinco contrárias e uma manifestação de impedimento. Atualmente, não há limite quanto ao uso do passe estudantil.

O direito a pagar metade do valor da passagem continuará valendo para todos os alunos, independente da condição financeira. Ainda na sessão de sexta foi aprovado o projeto que determina o limite de 60 passagens por mês e teto de renda familiar de até três salários mínimos para o benefício da gratuidade concedida à pessoa com deficiência física.

Uber fica de fora

Já o projeto que regulamenta aplicativos de transporte como o Uber foi retirado de pauta e avançará apenas em tramitação normal, a partir de fevereiro, porque um grupo de vereadores defendeu que a proposta exige mais discussão.

Principal defensor do projeto, o vereador Maikon Costa (PSDB) usou as redes sociais, ainda na noite desta sexta, para criticar o que chamou de "manobra" por parte de um grupo de vereadores. Na avaliação do tucano, a regulamentação traria ganhos ao município, em termos de arrecadação, além de mais segurança aos passageiros, embora reconheça que a proposta não agrada taxistas e nem a empresa Uber.

—Pior é o Uber ficar do jeito que está, sem nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de fiscalização — criticou.

O texto que propõe aumento das multas para os transportes consorciados também foi retirado de pauta e será votado apenas a partir de fevereiro. Projeto menos polêmico, o texto que define a marca "Minha Floripa" como bandeira turística da Capital também recebeu aprovação na sexta. A marca poderá ser usada em todos os meios de divulgação oficial do município.

As votações de sexta ainda aprovaram projetos voltados ao Conselho Municipal de Transporte, à concessão de créditos a microempreendedores, à criação da taxa de equipamentos turísticos e ao aprimoramento das ferramentas de controle nos gastos públicos.

Votações serão retomadas na segunda

Assim, o prefeito Gean Loureiro já garantiu a aprovação de 21 projetos em quatro dias de convocação extraordinária. A próxima sessão será realizada na segunda-feira. Estarão de volta à pauta três projetos de lei que estavam fora da votação por ordem judicial e outros três projetos: Nota Fiscal Manezinha, Recupera Floripa e o texto que obriga a presença de um ambulatório médico móvel em eventos com mais de 5 mil pessoas.