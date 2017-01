Câmara de Florianópolis aprova limite de 60 passagens para usuários do passe estudantil

TRANSPORTE COLETIVO 27/01/2017 | 18h31

A limitação de 60 passagens mensais para usuários do passe estudantil do transporte coletivo de Florianópolis foi aprovada pela Câmara de Vereadores nesta sexta-feira. Trata-se do Projeto de Lei Complementar 1.599/2017, incluído no "pacotão" de medidas elaborado pelo prefeito Gean Loureiro (PMDB) como forma de poupar os cofres públicos.

A aprovação terá impacto econômico porque, atualmente, não há limitação quanto ao uso do passe estudantil. A votação teve 16 manifestações favoráveis, cinco contrárias e um impedimento.

—Por que esta limitação? Nós temos várias atividades oferecidas no contraturno escolar e as crianças e adolescentes precisam se deslocar e, assim, não estariam contempladas neste limite de passagem — criticou o vereador Pedrão (PP).



Já o 1º vice-presidente da Câmara e presidente da Comissão Especial, Roberto Katumi (PSB), defendeu a aprovação do projeto sob o argumento econômico.



—O objetivo do projeto é ter maior controle porque o passe não está sendo usado para a finalidade correta. Pode parecer uma gotinha, mas uma gotinha numa casa no fim do mês a conta dobra. Tem que fechar a torneira — ressaltou o vereador.



Duas emendas foram aprovadas — uma que impõe o limite de 60 passagens mensais, além da supressão do artigo que determinava que somente estudantes com renda de até três salários mínimos teriam direito à metade da tarifa.



Assim, o direito a pagar metade do valor da passagem continua valendo para todos os alunos, independente da condição financeira. Mas terá direito à tarifa social, com 100% de desconto, apenas quem comprovar renda familiar de até três salários mínimos.