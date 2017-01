Calor permanece e temperaturas podem chegar aos 36ºC em SC

DE OLHO NO TEMPO 10/01/2017 | 06h51 Atualizada em

O forte calor que chegou em Santa Catarina na última semana deve continuar no Estado ainda nesta terça-feira. Segundo a central de meteorologia da RBS TV, o dia terá a presença do sol em todas as regiões e o aumento de nuvens ao longo do dia. No fim do dia, com a passagem de uma frente fria no mar de SC, há previsão de pancadas de chuva e temporais isolados.

As máximas para hoje ficam entre 34°C e 36°C no Litoral, no Sul, na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e no Norte catarinense. Já a sensação de calor por ser ainda maior e chegar até 45ºC à tarde.

— Na imagem de satélite deste amanhecer, percebemos que há poucas nuvens em Santa Catarina, o que contribui para o sol aparecer — conta a técnica em meteorologia Bianca Souza.



Veja a previsão do tempo para esta segunda, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 36ºC

Manhã: Pancada de chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

