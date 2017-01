Calor não dá trégua e terça-feira registra tempo quente em SC

De olho no tempo 17/01/2017 | 07h12 Atualizada em

A terça-feira já começou quente em Santa Catarina. Já nas primeiras horas do dia, os termômetros marcavam 27ºC na Grande Florianópolis e Oeste. E à medida que o sol entre muitas nuvens chega ao Estado, as temperaturas sobem ainda mais e atingem 35°C no Vale do Itajaí e Sul. No entanto, por conta de uma frente fria que avança no mar catarinense, entre a tarde e noite há previsão de chuva acompanhada de raios e trovoadas em qualquer região.

— O ar mais seco que garantiu a presença do sol com céu bem claro nos últimos dias perdeu intensidade e está deixando uma frente fria avançar pelo mar na altura do Sul do Brasil. Essa frente fria, sistema meteorológico associado a chuva, vai influenciar o tempo, aos poucos, ao longo da terça-feira em Santa Catarina — afirmou Bianca



Como as nuvens voltam a predominar ao longo desta quarta-feira, amanhã o dia terá temperaturas mais agradáveis - entre 30ºC e 33ºC. Também nesta quarta a chuva novamente poderá vir acompanhada de raios em todo o Estado à tarde.



Veja a previsão do tempo para esta terça, segundo a Epagri/Ciram:

Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

LITORAL NORTE: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 32ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

REGIÃO: GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 29ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 33ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 30ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE: máxima de 31ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 35ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

