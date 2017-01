Calor dá trégua e semana termina com pancadas de chuva em SC

De olho no tempo 06/01/2017 | 07h02 Atualizada em

Depois da forte chuva que caiu na última madrugada, a sexta-feira deverá ser de sol, nuvens carregadas e chuva a qualquer hora em Santa Catarina. Conforme relatório da central de meteorologia da RBS TV, o forte calor dos últimos dias dá uma trégua e o dia deve ser mais agradável, com as temperaturas até dos 30°C em boa parte do Estado.

No fim do dia, com a aproximação de um sistema de baixa pressão no Norte e Oeste, a chuva forte retorna com características de verão, ainda em forma de pancadas e em poucas áreas. Essa condição pode ocorrer em qualquer região do Estado, com previsão de descargas elétricas principalmente no Oeste catarinense.

Chuva volta a causar estragos no Vale do Itajaí, Litoral e Sul do Estado



Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

Veja a previsão do tempo para esta quinta, segundo a Epagri/Ciram:



LITORAL NORTE: máxima de 33ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 32ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 31ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

LITORAL SUL: máxima de 30ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 24ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

MEIO OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

OESTE: máxima de 26ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

EXTREMO OESTE: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

