Vice-presidente de Caldas da Rainha, em Portugal, Hugo de Oliveira, cumpre agenda em Santa Catarina. Esteve ontem no tradicional Hotel Caldas da Imperatriz, instalado no Império em 1845. Ali estiveram dom Pedro 2° e a imperatriz Tereza Cristina, que era estéril. Atribui-se às águas termais a concepção da princesa Isabel. Hugo Oliveira esteve ao lado do prefeito de Santo Amaro, Edésio Justen, e do deputado Esperidião Amin, além do presidente da Santur, Valdir Walendowski, e outras autoridades estaduais e municipais.

Receita Nota 10

Está merecendo os mais entusiásticos aplausos a equipe de vigilância da Receita Federal no porto de São Francisco do Sul. Flagrou tráfico internacional, apreendendo 645 kg de cocaína em um dos 36 contêineres selecionados pela fiscalização. As 24 bolsas com a droga estavam misturadas num carregamento de madeira destinada à Europa. A Polícia Federal abriu inquérito e iniciou investigações. Santa Catarina precisa saber quais as empresas e os responsáveis por este crime hediondo.

O bloqueio

Advocacia Geral da União entrou com agravo de instrumento no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre contra decisão do juiz Marcelo Krás Borges, da Vara Ambiental, que bloqueou as contas bancárias pessoais do presidente da Funai. No mesmo despacho, foram bloqueadas também as contas pessoais do prefeito Gean Loureiro e da Secretaria Nacional de Assistência Social. A procuradora federal Roberta Bodnar questiona no TRF, também, outras matérias da decisão do magistrado.

Iprev mudou

O ex-deputado estadual Renato Hinnig não é mais o presidente do Iprev (Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina). Pediu demissão do cargo depois de requerer cancelamento de sua filiação no PMDB. Vai se inscrever no PTB. Hinnig, duas vezes deputado estadual, exerceu também a presidência da Fundação Ulysses Guimarães, do PMDB. Seu substituto é o diretor administrativo, Roberto Faustino da Silva.

Servidores?

Os atos de vandalismo que marcaram o primeiro e tumultuado dia de sessão da Câmara de Vereadores de Florianópolis não tiveram origem apenas entre funcionários municipais em greve. Foram registradas nas redes sociais depredações de estudantes e de sindicalistas de outras corporações. E até comissionados da deputada Luciane Caminati, do PT, atiraram cadeiras contra os guardas municipais.

Índios?

Durante a polêmica audiência em que o juiz federal Marcelo Krás Borges determinou a transferência de 85 índios do Terminal Rita Maria para a Casa José Boiteux, um índio gaúcho, apresentado como líder do grupo, fez uma declaração reveladora. Era pedagogo, recebeu 13º salário e exigia hospedagem, transporte, alimentação e casa de passagem em Florianópolis. Com apoio integral do Ministério Público Federal.

Bombinhas

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina vem destacando a ação da prefeitura de Bombinhas pelo combate ao exercício ilegal na área imobiliária, em aluguéis e vendas. A atividade ilegal é combatida energicamente com respaldo da Polícia Militar. Bombinhas é o único município que aprovou uma lei proibindo oferta de imóveis na rua. Situação escandalosa e ilícita que se multiplica nas praias de Florianópolis.

Interditado

O presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, Guilherme Pereira, interditou o acesso às galerias até que o espaço seja avaliado pelo Corpo de Bombeiros. Alega que há problema grave de insegurança desde que os servidores depredaram instalações e destruíram parte do Memorial da Cidade. Esclareceu em nota que a decisão foi tomada em reunião da Mesa com técnicos, a Guarda Municipal e a Polícia Militar.

