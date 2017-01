Caixa vai liberar FGTS para titulares de 32 mil residências em Florianópolis

Moacir Pereira 18/01/2017 | 18h13 Atualizada em

Ministério da Integração Nacional aprovou pedido da prefeitura de Florianópolis e vai liberar, pela Caixa Econômica Federal, o FGTS de titulares de 32 mil residências atingidas pelo vendaval dos dias 3 e 4 de dezembro na Capital.

Os proprietários das casas prejudicados poderão retirar o saldo do FGTS até o limite de R$ 6.220,00. Eles estão localizados principalmente no sul da Ilha e na Bacia da Lagoa da Conceição. Áreas bem pontuais em outros bairros e distritos também foram contempladas. O prefeito Gean Loureiro já se reuniu no fim da tarde com o superintendente da Caixa Econômica Federal em Santa Catarina para tratar das questões operacionais relativas à liberação do fundo.Informou que a medida vai injetar na economia de Florianópolis mais de R$ 115 milhões.



