Cai helicóptero com socorristas no centro da Itália

Roma 24/01/2017 | 10h02

Um helicóptero do serviço de socorro caiu nesta terça-feira enquanto resgatava um ferido em um campo de esqui de Campo Felice, nos Abruzos, centro da Itália, informaram meios de comunicação locais.

Segundo as primeiras informações, seis pessoas - que não faziam parte da equipe de socorristas que atuava no vasto dispositivo de emergência acionado depois do terremoto e avalanche que atingiu a região na semana passada - estavam a bordo do aparelho.

"Um helicóptero com seis pessoas a bordo caiu. Estava voando para resgatar pessoas das pistas de esqui. Não tem relação com a avalanche e o terremoto", explicou um porta-voz da polícia à AFP.

O sinal de emergência do aparelho foi lançado e depois foi ouvida uma forte explosão.

"A zona onde caiu é de difícil acesso e agora, com a neblina, é ainda mais difícil", explicou.

Equipes de socorro, policiais e bombeiros estão tentando chegar ao local da queda.

Os jornalistas que cobrem a avalanche de neve que deixou até agora 14 mortos e 15 desaparecidos em um hotel localizado na mesma cadeia montanhosa viram uma equipe de resgate partir com urgência.

* AFP