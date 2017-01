Caçador pode disputar a Série C do Catarinense em 2017

Futebol 25/01/2017 | 23h43 Atualizada em

A equipe de Caçador deve voltar a disputar uma competição profissional em Santa Catarina. O projeto "Guerreiros da terra" deve ser anunciado nos próximos dias pela equipe caçadorense para a volta ainda em 2017. O retorno, inicialmente, é para disputa da Série C do Catarinense, competição que o clube conquistou em 2012.

O projeto está sendo desenvolvido com o intuito de priorizar 100% dos atletas amadores de Caçador e municípios vizinhos e deverá contar com apoio de gestão de um dos clubes mais conhecidos do Brasil.Nos próximos dias a direção da Caçadorense se reunir com o novo presidente da Liga Atlética-LAC Osmar Barcaro e, num segundo momento, com todos os representantes de times amadores de Caçador, para auxilio na indicação de potenciais atletas para formação do plantel.