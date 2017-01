Buscas a vítimas de acidente aéreo em Paraty são retomadas

Queda de aeronave 20/01/2017 | 08h33 Atualizada em

As buscas por vítimas do avião que caiu no mar em Paraty, no Rio de Janeiro, foram retomadas na manhã desta sexta-feira. A queda matou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki e outras quatro pessoas. Os corpos do piloto da aeronave, Osmar Rodrigues, 56 anos, e o de uma mulher não identificada ainda não foram resgatados.

Um helicóptero da Aeronáutica e mergulhadores do Corpo de Bombeiros auxiliam nas buscas. Não chove nesta manhã em Paraty, mas o tempo permanece nublado, o que pode dificultar as buscas. Além da retirada das vítimas, a operação deve realizar o içamento do avião.

Os corpos do ministro Teori, do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono da aeronave, e o de uma mulher ainda não identificada chegaram no início da madrugada desta sexta-feira ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis para perícia.

Após reconhecimento de parentes e a liberação pelo IML, o corpo de Teori Zavascki deve ser encaminhado em Porto Alegre, onde deverá ser a despedida. A família aguarda definição do STF e, até o momento, não há confirmações sobre o velório e o enterro. O próprio Supremo deve divulgar as informações.



