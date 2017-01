Economia 06/01/2017 | 12h25 Atualizada em

A BRF começou a operar esta semana a OneFoods, braço da companhia dedicado exclusivamente ao mercado halal, que segue as regras de abate admitidas pelos muçulmanos.



A sede fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tem cadeia integrada com oito indústrias no Brasil e uma na Malásia.



A empresa já atuava no Oriente Médio através da Sadia Halal. Com a OneFoods, a intenção é expandir um mercado estimado em 1,8 bilhão de pessoas.