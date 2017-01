Brexit só ocorrerá se for aprovado pelo Parlamento do Reino Unido, decide Justiça

Decisão 24/01/2017 | 10h27 Atualizada em

Brexit só poderá ocorrer se for aprovado pelo Parlamento do Reino Unido, decide Suprema Corte

Justiça obriga May a ter aprovação para o Brexit no Parlamento



A Suprema Corte britânica rejeitou, nesta terça-feira, a apelação do governo e decidiu que o Parlamento precisa autorizar o início do divórcio com a União Europeia.

"A Suprema Corte decide que o governo não pode ativar o Artigo 50 (do Tratado Europeu de Lisboa) sem uma lei do Parlamento autorizando-o", afirmaram os juízes da máxima instância judicial. A Corte também rejeitou que Escócia, País de Gales e o Irlanda do Norte possam vetar, como pretendiam, a ruptura com Bruxelas.

Os demandantes que haviam levado o caso aos tribunais saudaram a decisão como "uma vitória para a democracia e o Estado de direito", conforme um dos advogados, David Green. Já o governo expressou "decepção" com a decisão, que dá parecer desfavorável ao recurso que havia sido apresentado a uma sentença anterior do Supremo, de acordo com o procurador-geral, Jeremy Wright.

— O governo cumprirá com a sentença da Corte, e fará o necessário para aplicá-la — prometeu Wright.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Prazos mantidos

A primeira-ministra, Theresa May, prometeu ativar o artigo 50 do Tratado Europeu de Lisboa — porta de saída do bloco — até março, dando início a dois anos de negociações para acordar os termos da saída do bloco europeu. Nesta terça-feira, a premiê reiterou que os prazos estão mantidos, apesar da sentença.

— Os britânicos votaram a favor de abandonar a UE, e o governo executará este veredicto, ativando o Artigo 50, como estava planejado, no fim de março. A sentença de hoje não muda isso — disse um porta-voz de May.

Agora, o governo terá que apresentar ao Parlamento um projeto de lei para regular os passos seguintes no processo.

Não se espera que o Parlamento — onde os pró-europeus são maioria — impeça a ativação do artigo 50, já que a ação seria vista como um golpe à vontade popular expressada no referendo de 23 de junho, mas os problemas podem surgir mais adiante, quando poderia fazer exigências sobre os termos da separação, num momento em que a sociedade britânica está dividida entre romper totalmente com a UE para controlar a imigração ou seguir no mercado único.

Espera-se que o ministro do Brexit, David Davis, compareça, ainda nesta terça-feira, no Parlamento para explicar a postura do governo e inclusive apresentar uma proposta de lei para regular a intervenção do legislativo nas negociações.

O Parlamento é soberano

A principal demandante no caso, a diretora de um fundo de investimentos Gina Miller, comemorou a decisão judicial.

— Apenas o Parlamento pode conceder direitos aos britânicos e só o Parlamento pode retirá-los — disse Miller à imprensa ante a Suprema Corte. — Nenhum primeiro-ministro ou governo pode esperar não ser questionado ou interpelado, apenas o Parlamento é soberano — acrescentou.

Em uma entrevista à AFP dias antes da sentença, Miller disse que sua derrota significaria voltar "atrás 400 anos".



— Se um governo agisse assim (sem consultar o Parlamento), criaria um precedente. Dá para imaginar? Qualquer primeiro-ministro poderia tomar decisões no futuro fechado em um gabinete com quatro ou cinco ministros.