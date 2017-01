Brasileira Raissa Santana disputa o "Miss Universo" neste domingo

Beleza mundial 27/01/2017 | 13h51 Atualizada em

A mulher mais bonita do mundo será conhecida neste domingo no Miss Universo. Representante do Brasil na disputa, Raissa Santana é a segunda negra do país a disputar a coroa. A cerimônia será exibida com tradução simultânea a partir das 22h no canal TNT — a apresentação será de Domingas Person, com comentários da modelo e ex-miss Natália Guimarães. Na TV aberta, a emissora que exibe o evento é a Band, sob o comando de Renata Fan ao lado de Cássio Reis e o stylist e comentarista Rapha Mendonça.



Aos 21 anos, a estudante segue os passos da gaúcha Deise Nunes, primeira afrodescendente que ganhou o Miss Brasil há três décadas e também competiu no concurso a nível mundial. Desta vez, mulheres de 86 países participam da competição realizada nas Filipinas — terra da última campeã, Pia Wurtzbach. Com uma torcida ativa nas redes sociais, Raissa desponta como uma das das favoritas do público. E a preferência pode fazer diferença: uma das candidatas do top 12 será escolhida por voto popular online.

A brasileira está confinada desde o último dia 12 em preparação para o Miss Universo, o que limita seu acesso a informações externas. Por isso, Raissa pode não ter dimensão da polêmica envolvendo a organização do Miss Brasil e que ameaça a participação da brasileira na disputa (leia mais abaixo). No Instagram, a última mensagem da miss aos fãs mostrou que ela está tranquila e feliz com sua trajetória aqui:



— Quero pedir que continuem mandando esta energia positiva pra mim. Estou muito feliz e contente por tudo o que fiz até agora, pelo meu trabalho, pela minha preparação. Agora, só vou mostrar para eles tudo o que fiz e como me preparei.

A Miss Brasil BE Emotion @santana_raissa já está no confinamento do @missuniverse. Raissa segue até a final do concurso que acontecerá no dia 29 de janeiro. Você acompanha tudo pelas nossas redes sociais e AO VIVO, a partir das 22h, no portal e tela da @band. Chegou a hora! Vamos mostrar a força do Brasil! #AgoraEuSouRaissa Um vídeo publicado por Miss Brasil BE Emotion (@missbrasilbeemotion) em Jan 12, 2017 às 12:04 PST

Neste ano, o evento seguirá sob o comando do ator americano Steve Harvey, o mesmo que gerou constrangimento na edição passado ao anunciar a vencedora errada. A colombiana Ariadna Gutiérrez chegou a ser coroada antes de Harvey se corrigir e anunciar a filipina. Ao lado de Harvey, estará a modelo Ashley Graham. Já as performances musicais ficarão a cargo de Flo Rida e Boyz II Men.

Polêmica ameaça participação no Miss Universo



Dona do título de Miss Brasil desde outubro, Raissa Santana tem por direito sua vaga garantida no Miss Universo, mas a participação da brasileira na disputa global deste ano pode estar comprometida. A organização do Miss Brasil se envolveu em uma polêmica sobre fraude nos últimos dias. Uma ação judicial movida há dois anos por Camila Dias Mol, uma das candidatas do Miss Sergipe 2015, acusa a comissão do concurso de pedir propina em troca do título. Segundo ela e o namorado, Bruno Azevedo, o coordenador do evento em Sergipe, David Barbosa, teria oferecido uma negociação no valor de R$ 10 mil para que a participante saísse com a coroa. Na época, a edição e os resultados do concurso foram cancelados e uma nova disputa foi realizada no Estado.

Quem responde à ação é a Bandeirantes, antiga detentora dos direitos da marca Miss Brasil. Hoje, a Polishop é a responsável pelo concurso.

"Até o presente momento, a Polishop não recebeu notificação sobre o assunto. Para esclarecer a situação, entramos em contato com a Band, que também não foi notificada", explica a nota enviada pela assessoria do Miss Brasil à imprensa.

A ação, movida em território nacional, teria chegado ao conhecimento do Miss Universo no início deste ano, encaminhada pelo advogado Carlos Daniel Nunes Masi. Até agora, Raissa segue confinada para o concurso, participando de todas as pré-provas com as demais candidatas.

COMO VER NA TV

Miss Universo

Domingo, às 22h, ao vivo na Band e na TNT. Com tradução simultânea e transmissão pela TNT Go.



