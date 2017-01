BR-470 registra a primeira morte do ano em Navegantes

Vale do Itajaí 04/01/2017 | 11h43

O primeiro acidente fatal do ano na BR-470, na região do Vale do Itajaí, foi registrado na manhã desta quarta-feira em Navegantes. O acidente entre um carro, com placas de Navegantes, e um caminhão, com placas de Itajaí, causou a morte do motorista de 58 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro bateu de frente no veículo de carga no Km 6,6 da rodovia por volta das 8h30min.



O Corpo de Bombeiros Militares de Navegantes, Samu e os Bombeiros Voluntários de Navegantes foram acionados para prestar socorro, mas ao chegar ao local constataram que o motorista do carro já estava em óbito.





(Foto: PRF SC, Divulgação)

Até o momento a identidade do motorista não foi informada pela PRF, que aguarda reconhecimento do corpo pela família. O condutor do caminhão, de 45 anos, saiu ileso. Não havia passageiros no carro, que teve a frente completamente destruída durante o acidente.



Em 2016, 78 pessoas morreram entre janeiro e 25 de dezembro entre Navegantes e Pouso Redondo, trecho do Vale do Itajaí.



