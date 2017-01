BR-116 terá investimento de R$ 176 milhões para melhorias em 26 trechos da pista

Moacir Pereira 11/01/2017 | 09h04 Atualizada em

Diretores e técnicos da Arteris anunciaram várias interrupções na BR-116, em Monte Castelo, na Serra do Espigão. Vão investir R$ 176 milhões em dois anos para intervenções corretivas e melhorias na pista em 26 pontos. O trecho, entre os quilômetros 103 e 109 tem histórico antigo de acidentes graves. A Arteris vem realizando permanentes obras na melhoria da BR-116 em Santa Catarina. A estrada, pedagiada, está excelente.



Greve, não!

O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), anuncia hoje o conteúdo oficial do pacotaço que vai encaminhar à Câmara para tentar viabilizar sua gestão na Capital. Prevista para hoje, também, assembleia dos servidores municipais que estão em ¿estado de greve¿. O prefeito já enfatizou: ¿Não negocio com funcionários em greve. E não haverá, sob nenhuma hipótese, pagamento de salários de quem faltar ao trabalho."

Ponte

Deputado estadual Luiz Fernando Vampiro (PMDB) fará hoje, às 16h, visita às obras da ponte Hercílio Luz acompanhado do governador Raimundo Colombo. Recebeu relatório sobre a restauração, faz sua leitura e hoje pretende se inteirar de tudo. Neste início de ano será realizada a principal e mais arriscada operação: colocação de macacos para suspensão do vão central.

Posses

O presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merisio, marcou para hoje, às 14h, a posse do suplente Altair Silva, do Oeste catarinense, na bancada do PP. Ocupará cadeira vaga com a nomeação do deputado Valmir Comin, que hoje assume a Secretaria da Habitação. Amanhã, às 13h30min, toma posse o suplente Dóia Guglielmi no lugar do deputado Leonel Pavan, já atuando na Secretaria de Turismo. E o suplente Nilson Berlanda (PR) assumirá no lugar de Luiz Fernando Vampiro.

Cultural

Novo presidente da Fundação Catarinense de Cultura, professor Rodolfo Pinto da Luz anunciou que a prioridade absoluta da nova gestão será o lançamento do Edital Elizabete Anderle, principal aspiração do setor cultural. Ele assumirá o cargo dia 17, às 10h30min, juntamente com o secretário de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, e o novo presidente da Fesporte, Erivaldo Nunes Caetano, o Vadinho.

