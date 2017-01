Bottas substituirá Nico Rosberg na Mercedes

Paris 16/01/2017 | 12h48

O finlandês Valtteri Bottas será o substituto do alemão Nico Rosberg, aposentado campeão do mundo de Fórmula 1, na Mercedes, anunciaram nesta segunda-feira em nota a Williams, agora ex-escuderia do piloto, e a própria Mercedes.

A mudanças de peças foi possível graças ao retorno à F1 do brasileiro Felipe Massa, que havia anunciado a aposentadoria ao fim da última temporada. Massa irá pilotar o carro que pertencia a Bottas na Williams, informou a equipe britânica.

Pouco após o anúncio feito pela Williams, a Mercedes confirmou a informação em entrevista com Bottas publicada em seu site, na qual o finlandês afirma ter certeza que conseguirá trabalhar em equipe com o britânico Lewis Hamilton.

A Williams fez suspense durante toda esta segunda-feira, usando sua conta no Twitter de maneira bem humorada para anunciar seu novo piloto.

"Primeira peça do quebra-cabeça", escreveu a Mercedes, desvendando a imagem de Pascal Wehrlein, cogitado por muitos para suceder Rosberg, mas que nesta segunda-feira foi anunciado pela Sauber.

"Quase lá...", continuou a Mercedes, desta vez com a imagem de Felipe Massa, confirmado pela Williams.

"O que vocês acham? Só mais uma peça para 'Finnish' o quebra-cabeça da F1 em 2017 (Finnish, jogo de palavra em inglês entre acabar e finlandês, nacionalidade de Bottas)", brincou novamente a escuderia alemã, antes de oficializar a chegada de Bottas.

O piloto finlandês terá a dura missão de substituir Rosberg, que surpreendeu o mundo da F1 ao anunciar sua aposentadoria cinco dias após conquistar o título mundial, no Grande Prêmio de Abu Dhabi.

bur-fbr/iga/am