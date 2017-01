Bombeiros localizam seis pessoas com vida em hotel soterrado por avalanche na Itália

Resgate 20/01/2017 | 09h24 Atualizada em

Os bombeiros localizaram, nesta sexta-feira, seis pessoas com vida no hotel soterrado por uma avalanche em uma zona montanhosa do centro da Itália. De acordo com meios de comunicação locais, o primeiro contato das equipes de resgate com as vítimas ocorreu pouco depois das 11h (8h de Brasília).

Os bombeiros conseguiram falar em várias ocasiões com as pessoas. No entanto, as vítimas ainda estariam sob os escombros.

Na quinta-feira, dois corpos foram retirados dos escombros e ao menos outro foi localizado no local da tragédia, em Farindola, nos Abruzos. A busca avança lentamente, por medo de provocar outros desabamentos que possam soterrar ainda mais possíveis sobreviventes. Segundo as estimativas, entre 25 e 30 pessoas — entre clientes, funcionários e talvez algum visitante —, seguem desaparecidas, incluindo várias crianças.

Os corpos encontrados foram transportados ao necrotério do hospital de Pescara, na costa, onde o Ministério Público abriu uma investigação judicial por homicídio culposo. Segundo os meios de comunicação italianos, os procedimentos deverão apurar a motivação para que muitos clientes que queriam voltar para casa, na quarta-feira, após a série de tremores da manhã, precisaram esperar em vão a chegada do limpa-neve para desbloquear a estrada.

A investigação também quer esclarecer as afirmações das testemunhas das vítimas, que afirmam que as autoridades levaram muito tempo para acreditar quando telefonaram para alertá-las, na quarta-feira, às 17h40min (14h40min de Brasília), o que as equipes de resgate desmentem.

Devido ao bloqueio da estrada, com mais de um metro de neve, os primeiros socorristas chegaram esquiando durante a noite.