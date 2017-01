Bombeiros localizam 6 pessoas vivas em hotel soterrado por avalanche na Itália

Penne 20/01/2017 | 08h41

Os bombeiros localizaram nesta sexta-feira seis pessoas com vida no hotel soterrado na quarta-feira por uma avalanche em uma zona montanhosa do centro da Itália, anunciaram os meios de comunicação locais citando os serviços de emergência no local.

O primeiro contato ocorreu pouco depois das 11h00 locais (08h00 de Brasília) e os bombeiros conseguiram falar em várias ocasiões com estas pessoas, que ainda estariam sob os escombros.

Os bombeiros estão em contato com eles, indicou o porta-voz da entidade, Luca Cari.

Entre os seis localizados há uma menina, indicou à imprensa Filippo Bubbico, vice-ministro do Interior.

Vários helicópteros chegaram à zona do hotel para transportar os sobreviventes ao hospital de Pescara, o mais próximo.

Os socorristas buscam desde a madrugada de quinta-feira e em condições muito difíceis devido às nevascas e ao frio cerca de 30 pessoas que estavam no hotel soterrado na noite de quarta-feira por uma avalanche, causada provavelmente pelos fortes terremotos que atingiram esta região na quarta-feira.

Até o momento, dois sobreviventes e dois cadáveres foram resgatados.

* AFP