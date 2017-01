Bombeiro ajuda por telefone a salvar bebê que estava engasgado na Grande Florianópolis

Alívio 18/01/2017 | 17h45 Atualizada em

Uma ligação, às 21h55min de terça-feira, deixou o bombeiro militar Roberto Almeida de Mello Ayres, que trabalha na central de atendimentos de Florianópolis, em alerta. Em desespero, uma mulher indicava que um bebê havia se engasgado com leite e que a criança, de apenas 20 dias, já estava vermelha.



Enfático e paciente, o bombeiro passou todas as instruções por telefone, enquanto a viatura se deslocava para o local do incidente, no bairro Serraria, em São José. Depois de tentativas e de muito desespero por parte dos familiares que estavam no outro lado da linha, ouviu-se o choro do bebê — que naquele momento soou como alívio.



A ligação, ao que tudo indica, foi feita por uma mulher que estava junto da mãe e do bebê. De acordo com o capitão Atila Medeiros Sarte, da 2ª Companhia do 1ª Batalhão de Florianópolis, elas estavam muito nervosas e não conseguiram nem de início passar o endereço da residência.



— Eu sei que é muito difícil, porque a emoção toma conta, mas ao ligar para o 193 é preciso se concentrar para passar todos os dados e escutar as instruções do telefonista, que neste caso, foi crucial — explicou o capitão.



A mulher dizia que o bebê não chorava e que estava bastante vermelho, como se não estivesse conseguindo respirar. No áudio da ligação é possível escutar a mãe chorar.



— Explica para ela colocar o bebê de cabeça para baixo, no antebraço dela. Inclina ele em direção ao solo, e dê cinco tapinhas nas costas. Mas não tapinhas muito fortes — explicou o bombeiro Ayres no telefone.



A mulher continuava dizendo que o bebê não reagia, que apenas deu um "resmunguinho". Ayres insistiu para repetir o procedimento até ele chorar.



— Repete que ele vai conseguir, eu quero ouvir o choro dele. Verifica se tem alguma coisa obstruindo a boquinha dele — comunicava Ayres.



Até que o berro do neném foi ouvido do outro lado da linha, assim como o respiro de alívio de Ayres. O bombeiro explicou para a família que se a criança chora assim, alto, é que ela já está respirando normalmente.



— Pode confiar em mim — garantiu ele, ao final da ligação.



De acordo com o capitão Sarte, o ideal seria que os pais procurassem fazer cursos de primeiros-socorros, para saber o que fazer em caso de situações como esta.



— Caso não saiba, ligue para os bombeiros no 193, mas tente se concentrar para seguir todas as indicações — complementou.



Após o atendimento por telefone, a viatura dos bombeiros chegou ao local para encerrar a ocorrência. A companhia tenta contato telefônico com a família para ver o estado da criança nesta quarta-feira, mas ainda não teve sucesso.



O QUE FAZER



A orientação, segundo o capitão Sarte, é colocar o bebê de cabeça para baixo, no antebraço, sendo que os seus dedos devem ficar na boquinha da criança. Com a mão em formato de concha, bata nas costas do bebê, para expulsar o objeto engasgado. Repita o procedimento até a criança chorar. Caso não ocorra, peça ajuda para levar a criança o quanto antes para um posto de atendimento.



Leia as últimas notícias da Grande Florianópolis