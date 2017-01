Bom jogo-treino, com vitória sobre o Inter-RS, anima Tubarão para encarar o Catarinense

Peixe bom de bola 25/01/2017 | 11h58

Volante Matheus Barbosa, do Tubarão, está otimista para a estreia no Campeonato Catarinense

Encerrando sua preparação em solo gaúcho, o Atlético Tubarão enfrentou, na tarde da última terça-feira, em Viamão, a equipe do Internacional/RS. Num jogo-treino dividido em quatro tempos de 30 minutos, o time comandado por Marcelo Mabília venceu pelo placar de 2 a 1, com gols de Alex Nemetz e Marcos Vinícius.



Titular desde ano passado, quando o Tubarão conquistou o acesso à primeira divisão do futebol catarinense, Matheus Barbosa elogiou o desempenho da equipe.



- Foi um grande teste. Acredito que os novos atletas já assimilaram bem a maneira que o Mabília gosta de trabalhar e isso vem fazendo com que a gente tenha um bom rendimento nesses compromissos que tivemos na pré-temporada. O jogo contra o Inter comprovou isso. Tivemos uma boa postura em campo, independente do resultado - revelou.

Ansioso para fazer a sua estreia no Campeonato Catarinense, o volante destacou o equilíbrio da competição.

- Essa é uma das características de Santa Catarina. Um estadual forte e muito equilibrado, onde várias equipes entram na competição com chance real de ser campeãs. Isso nos motiva ainda mais e nos dá forças para surpreender e almejar algo maior para o Tubarão - comentou Matheus Barbosa.

A equipe catarinense retornou na noite de ontem para Tubarão e hoje já retorna aos treinamentos no estádio Domingos Silveira Gonzales. A estreia será no domingo (29), às 17 horas, contra o Metropolitano, no estádio do SESI.