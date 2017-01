Londres 26/01/2017 | 14h13

As principais bolsas europeias fecharam com uma leve tendência em baixa, com exceção de Frankfurt.

Em Londres, o índice FTSE-100 perdeu 0,04%, em Paris o CAC 40 cedeu 0,21%. Em compensação, o Dax de Frankfurt subiu, pelo terceiro dia consecutivo, 0,36%.

Em Madri, o Ibex 35 perdeu 0,38% e em Milão, o FTSE Mib caiu 0,73%.

